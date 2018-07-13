Провод и электрощит не хватай рукой, обходи-ка ты его лучше стороной

За июнь сотрудники филиала «МРСК Сибири» – Кузбассэнерго-РЭС провели в детских оздоровительных и пришкольных лагерях Кемеровской области более 30 уроков по энергобезопасности. С очередным энергорейдом сетевики приехали в лагерь «Солнечный», чтобы доступным языком рассказать подросткам основные правила электробезопасности.

В отличие от школьников кузбасские энергетики не уходят на каникулы, наоборот активизируют свою просветительскую деятельность именно в летний период. Подобные уроки – своеобразный инструктаж по электробезопасности для подростков, у которых много свободного времени и «креативных идей». Основная мысль, звучащая рефреном абсолютно на всех информационных площадках, – детям нужно держаться на расстоянии от энергообъектов, а правила электробезопасности знать не хуже таблицы умножения.

«Электричество невидимо, оно не имеет вкуса и запаха, при этом наносит молниеносные смертельные удары, - доступно объясняет ребятам мастер Кемеровского района электрических сетей Алексей Новожилов. – Несчастные случаи с подростками, которые пытались сделать селфи на опоре линии электропередачи, происходят и в нашем регионе. Чтобы в дальнейшем избежать неприятных последствий, основные правила электробезопасности энергетики, учителя, сверстники, родители должны повторять регулярно. Наша задача – подать информацию ясно, четко и корректно, чтобы у ребенка не возникло мысли забраться на анкерную опору для эффектной фотографии».

Энергетики используют на своих уроках самую доступную для восприятия информацию: наглядные фотографии, динамичные ролики, интересные викторины, полностью вовлекая подростков в коммуникативный процесс. Ребята с удовольствием принимают «правила игры», проявляя недюжинную фантазию и энтузиазм: примеряют «диэлектрические лабутены» и каску с «прозрачным забралом», пытаются сделать креативное селфи прямо в резиновых перчатках и тут же «постят» их в социальные сети. На память детям остаются расписания уроков, магниты и раскраски с правилами по энергобезопасности.

Энергетики кузбасского филиала «МРСК Сибири» в очередной раз обращаются к родителям детей и подростков!

Энергообъекты являются источником повышенной опасности, категорически запрещается проникать в электроустановки во избежание получения серьезных электротравм!

Пожалуйста, проявите максимум внимания и расскажите своим близким о необходимости соблюдения Правил электробезопасности! Возможно, когда-нибудь этот разговор сохранит здоровье и жизнь ваших детей или их товарищей.