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Проводы зимы состоялись на четырех площадках Калтанского городского округа

Весело и задорно прошли в Калтанском городском округе проводы русской зимы. Праздничные гуляния были организованы одновременно на четырех городских площадках – ДК «Энергетик», ДК «Сарбала», площадь общественных мероприятий пос. Постоянный и пос. Малиновка. Несмотря на утренний мороз, на Масленицу здесь собралось много жителей и гостей округа, желающих блины поесть, себя показать, в народных гуляньях поучаствовать. Поднятие гири, «петушиные» бои, бег в мешках, в других спортивных состязаниях и молодецких играх поддержка зрителей помогла многим участникам выйти победителями. Всем желающим представилась возможность покататься на конных санях с бубенцами, поводить хороводы с ряжеными, прикупить на масленичной ярмарке продуктов к праздничному столу, отведать горячего чая с блинами или ароматного шашлыка. В конце театрализованного представления сожгли чучело Масленицы, а сильные и ловкие бросились покорять столб с подарками. Пароварка, наборы кастрюль, соковыжималка, утюг, дрель, одеяло и другие полезные в быту предметы ожидали тех, кто смог взобраться на гладкий, высокий столб. Удачливыми его покорителями стали 60 отважных калтанцев.

Культура
Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
19/02/2018
Культура
Общество
Калтан
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