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Прямая линия ко Дню матери

13 ноября редакция газеты «Томь» совместно с Отделением ПФР по Кемеровской области и Департаментом социальной защиты населения Кемеровской области организует прямую линию, посвященную вопросам социальной поддержки материнства и семьи. Интересующие вас вопросы можно задать заранее, до 12 ноября, по телефону (3842) 45-21-17.

13 ноября с 10-00 до 11-00 по местному времени по тел. 8-923-600-15-43 вы можете задавать вопросы о порядке предоставления материнского капитала и возможностях распоряжения его средствами, пенсионных правах многодетных матерей, социальной поддержке материнства и детства.

Прямая линия приурочена ко Дню матери, вопросы и ответы специалистов в ходе прямой линии будут опубликованы в нескольких номерах областной газеты «Томь».

Общество
kuzbassnews.ru
07/11/2019
Общество
Новости Кузбасса

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