Прямая линия: кузбасские энергетики расскажут об умных счётчиках

Специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» в режиме онлайн-конференции, которая пройдёт в паблике VSE 42, ответят на вопросы потребителей, связанные с установкой интеллектуальных приборов учёта.

С 1 июля 2020 года в России вступили в силу поправки к закону от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ "Об электроэнергетике", в соответствии с которыми в стране начинают устанавливать "умные счетчики". За чей счет будут монтироваться приборы учета нового образца? Чем они отличаются от прежних и как будут работать?

Об этом расскажет начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии Кузбасского филиала Россети Сибирь Даниил Артёмов. Прямая линия начнется в 15:00 в пятницу, 24 июля. Вопросы спикеру можно задать в комментариях под трансляцией в ВК.