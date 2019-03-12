«Прямая линия» с руководством «Кузбассэнерго – РЭС»

14 марта состоится «прямая линия» для потребителей по вопросам электроснабжения с и. о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Кузбассэнерго – РЭС» Романом Ровенским.

«Прямая линия» будет работать в течение часа, с 10 до 11-00. По телефону 8-800-100-61-69 кузбассовцы смогут задать Роману Владимировичу Ровенскому вопросы, связанные с деятельностью электросетевой компании, и озвучить свои предложения.