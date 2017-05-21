Психологическая поддержка безработных в Тяжине

В центре занятости населения Тяжинского района прошло групповое занятие по психологической поддержке для граждан с ограниченными возможностями здоровья «Коррекция психоэмоционального состояния».
Занятие посетили 6 безработных граждан. Посетители прошли тестирование уровня тревожности и диагностику состояния астении, выполненили практические упражнения, научились корректировать свое психоэмоциональное состояние.
В ходе занятия профконсультант дала людям с ограниченными возможностями здоровья ряд рекомендаций по повышению уверенности в себе.
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