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Психологическая поддержка безработных в Тяжине

В центре занятости населения Тяжинского района прошло групповое занятие по психологической поддержке для граждан с ограниченными возможностями здоровья «Коррекция психоэмоционального состояния».

Занятие посетили 6 безработных граждан. Посетители прошли тестирование уровня тревожности и диагностику состояния астении, выполненили практические упражнения, научились корректировать свое психоэмоциональное состояние.

В ходе занятия профконсультант дала людям с ограниченными возможностями здоровья ряд рекомендаций по повышению уверенности в себе.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
21/05/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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