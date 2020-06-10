Птичку жалко: директор птицефабрики сорвал пломбу со счетчика, чтобы увеличить поголовье «несушек»

Чтобы куры несли золотые яйца, владелец птицефабрики в поселке Ясногорском Кемеровского района придумал нехитрый способ: увеличить «пернатым» световой день с помощью светодиодных ламп, а чтобы не платить за электроэнергию, – «скрутил» счетчик. Все планы находчивого предпринимателя изменил рейд энергетиков Кузбасского филиала Россети Сибирь, которым не составило труда выявить утечку.

Тысяча часов безучетного потребления электроэнергии вылилась «экономному» торговцу в копеечку. Вместо того, чтобы вовремя заплатить за электричество, предприниматель спрятал «под наседкой» сорванную со счетчика пломбу и решил «поколдовать» над показаниями прибора учета, а энергетикам свои незаконные действия объяснил крылатой фразой из любимого кинофильма: «Птичку жалко» –непродолжительный световой день в Сибири особенно весной пагубно сказывается на поголовье несушек». История вполне бы сгодилась для сценария к новой комедии, но долг платежом красен. В результате над директором птицефабрики дамокловым мечом навис штраф – за безучетное потребление электроэнергии ему придется заплатить больше 300 тысяч рублей.

«Основные виды хищения электроэнергии связаны именно с вмешательством в работу приборов учета, – поясняет начальник управления развития и реализации услуг Производственного отделения Северо-Восточных электрических сетей Денис Панков. – Недобросовестные предприниматели устанавливают в счетчики «хитрушки» для искажения реального расхода электроэнергии. Но все эти уловки опытные энергетики могут обнаружить с закрытыми глазами, а вот нарушителям приходится отвечать рублем: часто суммы штрафов в разы превосходят стоимость реально потребленного электричества».

В энергетике эта теорема не требует доказательств: бесплатного электричества не бывает.

Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь предупреждают: энерговоровство создает риск пожаров, электрических травм, а также отключений. Причем пострадать тут могут абсолютно невиновные добросовестные плательщики. Напомним, в компании «Россети Сибирь» работает горячая линия, по которой можно бесплатно и конфиденциально сообщить о фактах хищения электроэнергии: 8-800-1000-380.