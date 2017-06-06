Пушкинский день России

В Кемерове уложили 157 000 кв. м. нового асфальта По сообщению пресс-службы городской администрации, основные работы уже завершены на ул. Арочная, ул...

Архангельск оказался предпоследним в рейтинге «Лучших городов РФ» Архангельск занял 82-е место в рейтинге «Лучший город РФ», состоящий из 83 мест. Свои голоса за них...

Кузбассовцев предупредили об опасности купания в фонтанах В Кемеровской области на этой неделе установилась жаркая погода. Некоторые дети уже начали купаться...