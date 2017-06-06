Пушкинский день России

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Воспитанники детского сада «Домовенок» поселка Октябрьский Тяжинского района совершили путешествие в мир сказок Александра Пушкина.
Дети узнавали сказки по иллюстрациям, пересказывали отрывки из историй классика русской литературы, угадывали сказочных героев. В подарок ребята получили тематические раскраски.
Затем воспитанники детсада посмотрели «Сказку о царе Салтане». Такой замечательный праздник детям подготовила сельский библиотекарь Ольга Георгиевна Кузина.
Заведующая дошкольным образовательным учреждением Светлана Николаевна Дячек отметила, что дети хорошо знакомы с пушкинскими сказками: «Очень радует, что наши ребятишки с детства открывают для себя удивительный мир литературы и художественного слова».
06/06/2017
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