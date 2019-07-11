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Пустельга и коршун — выпущены в естественную среду обитания после лечения

Две дикие птицы — пустельга и коршун — выпущены в естественную среду обитания после лечения.

Выпуск произвели специалисты департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области, ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской области» и Центра сохранения биоразнообразия Кемеровского государственного университета.

Как рассказали в департаменте, птицы некоторое время назад поступили в центр помощи диким и экзотическим животным с различными травмами при КемГУ. Специалисты центра оказали животным необходимую помощь и обеспечили прохождение реабилитации. После завершения лечения было принято решение выпустить птиц на особо охраняемой природной территории регионального значения – в государственном природном заказнике «Барзасский».

 

Фото: пресс-служба АКО

Экология
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kuzbassnews.ru
11/07/2019
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