Пустельга и коршун — выпущены в естественную среду обитания после лечения

Угольщики в Кузбассе чаще других нарушают земельное законодательство Чиновники заверили, что передача земель будет производиться не фактически, а лишь юридически. И...

Радикальные меры. Продажу пива могут запретить в жилых домах Кузбасса Рассматривается вопрос о полном запрете продажи разливного пива в многоквартирных жилых домах.

Угольщики в Кузбассе чаще других нарушают земельное законодательство Чиновники заверили, что передача земель будет производиться не фактически, а лишь юридически. И...