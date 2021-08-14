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Путепровод в Топкинском районе ремонтируют в усиленном режиме

ооружение на км 224 трассы Р-255 "Сибирь" укрепляют специальными конструкциями. Это позволит уже в ближайшие дни обеспечить пропуск транзитного транспорта массой до 25 тонн.

Для безопасного функционирования путепровода специалисты разработали вариант усиления опоры путем опирания балок пролета на мостовые ​ инвентарные конструкции МИК-С. Ригель опоры, пострадавший в результате поезда тяжеловесного транспорта, усилят металлической обоймой.​ К утру 14 августа рабочие устроили основание под МИК-С из железобетоных плит в сочетании с деревянными шпалами и приступили к сборке конструкции. Монтаж и установка опорной конструкции в проектное положение должны быть завершены вечером 14 августа. Работы производятся во время «окон» в движении поездов при согласовании с РЖД.

15 августа специалисты ФКУ «Сибуправтодор» с привлечением экспертов Сибирского государственного университета путей сообщения и организации строительного контроля проведут испытания безопасности и грузоподъемности сооружения. При положительном заключении путепровод будет открыт для движения транспортных средств массой до 25 тонн до завершения строительства ​ временного моста, куда переключат транспортный поток на период капитального ремонта.

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kuzbassnews.ru
14/08/2021
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