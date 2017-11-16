Путешествие по Золотому кольцу России

На осенних каникулах школьники из Тяжинского района путешествовали по Золотому кольцу России.
За четыре дня группа ребят из тяжинских средних школ № 2 и 3 побывали в городах Боголюбов, Суздаль, Гусь-Хрустальный, Владимир, Ярославль, Муром, Углич, Переславль-Залесский, Ростов Великий.
В каждом городе школьники вместе с сопровождающими Тамарой Владимировной Гуляевой и Татьяной Валерьевной Шкодуновой, посетили достопримечательные места. Ребята узнали о том, как строились города, какую роль сыграли они в становлении Русского государства. Юные туристы побывали в местах, связанных с известными историческими личностями – князем Владимиром Красное Солнышко и Ярославом Мудрым, Пожарским и Мининым, святыми Петром и Февронией, Ильей Муромцем и Петром Великим.
Тяжинских школьников особенно впечатлила поездка в город Углич, расположенный на берегу Волги. В Боголюбово, Суздале, Муроме ребята побывали на территории действующих монастырей. В городе Гусь- Хрустальный они посетили храм, выстроенный в честь Георгия Победоносца. После войны здесь располагалась библиотека. Сейчас внутри храма размесился музей хрусталя. Кроме всего прочего, в храме находятся две фрески, принадлежащие перу Виктора Васнецова: «Воскрешение» и «Судный день».
В конце путешествия юных туристов ждал еще один сюрприз. Перед отъездом из Москвы они посетили Красную площадь. Многие из ребят загадали через несколько лет повторить путешествие по городам Золотого кольца.
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