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Путин не уволит Тулеева из-за пожара в Кемерово

В Кремле не планируют показательную отставку Амана Тулеева после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Из-за пожара в ТРЦ погибли  41 ребенок и 23 взрослых.

27 марта, во время встречи с родственниками погибших, Владимир Путин отметил, что сначала нужно разобраться, кто в чем виноват, а потом уже будут приняты соответствующие решения.

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kuzbassnews.ru
29/03/2018
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