Путин не уволит Тулеева из-за пожара в Кемерово

В Кремле не планируют показательную отставку Амана Тулеева после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Из-за пожара в ТРЦ погибли 41 ребенок и 23 взрослых.

27 марта, во время встречи с родственниками погибших, Владимир Путин отметил, что сначала нужно разобраться, кто в чем виноват, а потом уже будут приняты соответствующие решения.