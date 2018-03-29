Путин не уволит Тулеева из-за пожара в Кемерово

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В Кремле не планируют показательную отставку Амана Тулеева после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
Из-за пожара в ТРЦ погибли 41 ребенок и 23 взрослых.
27 марта, во время встречи с родственниками погибших, Владимир Путин отметил, что сначала нужно разобраться, кто в чем виноват, а потом уже будут приняты соответствующие решения.
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