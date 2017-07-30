Путин подписал закон об увеличении порога долга для запрета выезда за рубеж

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 10 до 30 тысяч рублей порога долга, за который запрещается выезд за рубеж.

Как сообщается на сайте Кремля, порог задолженности, при наличии которой гражданину могут запретить выезд из страны, увеличен с 10 до 30 тыс. рублей. Исключение сделано для долгов по требованиям о взыскании алиментов, возмещении вреда, причинённого здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причинённого преступлением.

В случае неисполнения должником по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований, по которым сумма задолженности по исполнительному документу составляет 30 тыс. рублей и более, постановление о временном ограничении на выезд должника из России судебный пристав-исполнитель вправе вынести, если сумма задолженности по исполнительному документу превышает 10 тыс. рублей.