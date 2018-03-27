Путин положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада «Зимней вишни»

Утром 27 марта Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово к ТРК «Зимняя вишня», в котором, 25 марта, в результате пожара погибли более 60 человек.
Президент Путин возложил букет роз на стихийный мемориал в память о жертвах трагедии.
Фото: пресс-служба президента РФ (ТАСС)
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