Путин положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада «Зимней вишни»

Утром 27 марта Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово к ТРК «Зимняя вишня», в котором, 25 марта, в результате пожара погибли более 60 человек.

Президент Путин возложил букет роз на стихийный мемориал в память о жертвах трагедии.





Фото: пресс-служба президента РФ (ТАСС)