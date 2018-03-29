Путин поручил выяснить, кто в 2016 году подписывал документ об осмотре ТЦ в Кемерово

Президент России Владимир Путин поручил главе СКР Александру Бастрыкину найти должностное лицо, за подписью которого при осмотре в 2016 году кемеровский торговый центр «Зимняя вишня» был признан соответствующим всем нормам безопасности.

На встрече с президентом глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и министр здравоохранения Вероника Скворцова доложили о работе в рамках ликвидации последствий трагедии и расследования ее причин.

По словам Путина, он посмотрел документ об осмотре здания в 2016 году, «в том числе сотрудниками противопожарной службы».

«Что прочитал? Странно даже звучит: «без замечаний», — сказал Путин.





