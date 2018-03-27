Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Путин провел в Кемерово совещание в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня»

Сегодня в Кемерово Президент Российской Федерации провёл оперативное совещание в связи пожаром в торговом центре «Зимняя вишня».

 «Позавчера, 25 марта, произошла страшная трагедия здесь, в Кемерове, погибли десятки людей. Вся страна скорбит вместе с вами, вместе с горожанами. Хочу принести самые искренние и глубокие соболезнования семьям погибших», – сказал Владимир Путин.

Президент поручил главе СК РФ Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям каждого должностного лица, допустившего трагедию.

«Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», – подчеркнул он. Глава государства обратил внимание на то, что «налоговые каникулы не должны быть поводом для отсутствия контроля над обеспечением безопасности услуг, которые оказывают частные предприниматели».

Как сообщил глава МЧС Владимир Пучков, площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. В настоящее время на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. При пожаре погибло 64 человека, на данный момент извлечены тела 58 погибших, продолжается поиск шести людей, которые, по заявлениям родственников, могут находиться в здании. По информации Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, по состоянию на утро 27 марта, в медицинских учреждениях находятся 15 пострадавших, организован кризисный центр для оказания помощи родственникам.

 

Фото: пресс-служба президента РФ

Политика
Кемерово
kuzbassnews.ru
27/03/2018
Политика
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Семьям погибших в Кемерове государство окажет помощь
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился подготовить решения по оказанию помощи...
Улан-удэнцы зажгут свечи в память о погибших на пожаре в Кемерове
Всем неравнодушным предлагают присоединиться к акции. Улан-удэнцы зажгут свечи в память о погибших...
Медведев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев от имени правительства выразил соболезнования в связи с...
СК попросил детей рассказать о пожаре в Кемерово
Следователи попросили обратиться в кемеровское управление СК РФ детей и сопровождавших их взрослых...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus