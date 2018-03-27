Путин провел в Кемерово совещание в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня»

Сегодня в Кемерово Президент Российской Федерации провёл оперативное совещание в связи пожаром в торговом центре «Зимняя вишня».

«Позавчера, 25 марта, произошла страшная трагедия здесь, в Кемерове, погибли десятки людей. Вся страна скорбит вместе с вами, вместе с горожанами. Хочу принести самые искренние и глубокие соболезнования семьям погибших», – сказал Владимир Путин.

Президент поручил главе СК РФ Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям каждого должностного лица, допустившего трагедию.

«Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», – подчеркнул он. Глава государства обратил внимание на то, что «налоговые каникулы не должны быть поводом для отсутствия контроля над обеспечением безопасности услуг, которые оказывают частные предприниматели».

Как сообщил глава МЧС Владимир Пучков, площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. В настоящее время на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. При пожаре погибло 64 человека, на данный момент извлечены тела 58 погибших, продолжается поиск шести людей, которые, по заявлениям родственников, могут находиться в здании. По информации Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, по состоянию на утро 27 марта, в медицинских учреждениях находятся 15 пострадавших, организован кризисный центр для оказания помощи родственникам.

Фото: пресс-служба президента РФ