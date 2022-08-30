Пьяного вахтовика сняли с поезда в Белове

В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово поступило сообщение о том, что к вагону № 4 пассажирского поезда сообщением Новокузнецк-Анапа требуется наряд полиции.

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили 36-летнего жителя Кемеровской области, который в пути следования поезда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью в адрес проводников и пассажиров. На замечания и требования сотрудников поездной бригады прекратить противоправные действия реагировал агрессивно. В связи с этим, представитель компании-перевозчика отказал пассажиру в дальнейшем проезде.

Сотрудники транспортной полиции сняли нарушителя с поезда и доставили в дежурную часть ЛО МВД России на станции Белово. Установлено, что мужчина направлялся в город Анапа, где работает вахтовым методом разнорабочим на стройке. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило у гражданина тяжелую степень алкогольного опьянения.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство).

Транспортная полиция напоминает, что в соответствии с Правилами оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажир может быть удален из поезда, если при посадке или в пути следования он нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров. При этом денежные средства в размере стоимости проезда за непроследованное расстояние и стоимость перевозки багажа не возвращаются.