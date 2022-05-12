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Пять медалей на Первенстве России по ММА завоевали кузбасские спортсмены

Первенство России по смешанному боевому единоборству (ММА) прошло в Омске. В рамках масштабного турнира 325 спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет из 55 регионов боролись за звание сильнейших в стране. Сборная Кузбасса вернулась домой с тремя золотыми и двумя серебряными медалями. Золото завоевали Арсений Черняк и Максим Пинигин, с серебром вернулись Никита Власов и Дмитрий Левкевич. Третья золотая медаль принадлежит 14-летней кузбасской юниорке Варваре Салтыковой. Девушка заняла первое место и стала чемпионкой России по смешанному боевому единоборству. В этом году первенство России по ММА среди девушек проводилось впервые. Решение о включении в программу соревнований неофициальных Всероссийских соревнований среди девушек 12 – 13 и 14 – 15 лет принято федеральным Союзом ММА. Также кузбасская сборная стала второй по итогам общекомандного зачета в возрастной категории 12-13 лет среди юношей.

Спорт
kuzbassnews.ru
12/05/2022
Спорт

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