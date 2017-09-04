Пять новых современных «КамАЗов» пополнили автопарк компании «Азот»

Для Управления автомобильного транспорта компания «Азот» приобрела пять новых автомобилей «КамАЗ 65206-Т5», оснащённых современными двигателями и оборудованием для перевозки грузов повышенной опасности.
Новая техника с колесной формулой 6*4 общей стоимостью около 24,6 млн рублей оборудована 428-сильным двигателем стандарта Евро-4 производства компании Mercedes, современной кабиной (имеется система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, тахограф, кондиционер, электрорегулировка сидений).
Гарантия завода-изготовителя, как пояснили в Управлении автотранспорта КАО «Азот», составляет 24 месяца. Автомобили уже поставлены на государственный регистрационный учет в ГИБДД и в скором времени будут внесены в реестр для перевозки грузов повышенной опасности.
Ожидается, что новые «КамАЗы» будут перевозить жидкие азотные удобрения, в том числе жидкий безводный аммиак, в рамках работы дочернего предприятия кемеровского «Азота» - «Центра передового земледелия».
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