Пятая пожарно-спасательная вновь лучшая в Кузбассе

По итогам областного смотра-конкурса, в котором принимали участие 12 подразделений из разных пожарно-спасательных гарнизонов Кузбасса, победителем признана 5 пожарно-спасательная часть города Новокузнецка.

Под прикрытием этой части находится самый молодой район города – Новоильинский, кроме того, в зоне выезда 21 населенный пункт в Новокузнецком районе. Общая численность населения района выезда более 90 тысяч человек.

В ходе оценки пожарных частей учитывалось состояние материально-технической базы, проверялась техника, имеющаяся на вооружении. В боевом расчете 5 пожарно-спасательной части находится различная техника, это и обычные пожарные автоцистерны, автомобиль рукавный, а также образцы специальной техники, например, автолестницы и автоколенчатый подъемник для спасения людей с верхних этажей. Наличие такой спецтехники обусловлено типом застройки района, преимущественно это многоэтажные жилые дома, где в случае возникновения пожара для эвакуации людей будет необходима именно такая техника.

В части работают более сорока человек. За свою самоотверженную работу многие из огнеборцев награждены ведомственными и областными наградами. Но главная оценка работы - спасенные человеческие жизни, что напрямую отразилось на высоких показателях оперативно-служебной деятельности части. С начала этого года бойцы отработали более 130 вызовов на пожары. Также четырнадцать раз принимали участие в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

При проведении конкурса были высоко оценены условия труда пожарных. Территория, прилегающая к части, оборудована всем необходимым для занятий спортом: 100-метровая полоса препятствий и учебная башня для проведения практических занятий и отработки нормативов по пожарно-спасательному спорту. В здании части оборудован спортивный зал, для повышения уровня профессиональной и служебной подготовки бойцов в части имеется просторный учебный класс. Всем предъявляемым требованиям отвечает пункт связи части, пост газодымозащитной службы, где хранится и обслуживается специальная экипировка для работы пожарных в задымленных помещениях.

По результатам общего зачета второе место в смотре-конкурсе заняла пожарно-спасательная часть №1 города Кемерово. Третье место у пожарно-спасательной части №1 анжеро-судженского пожарно-спасательного гарнизона.

Фото: Пресс- служба 11 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области — Кузбассу