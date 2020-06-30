Пятая виртуальная Литературная гостиная: Кемерово исторический и туристический Владимира Сухацкого

В год своего 100-летия Государственная научная библиотека Кузбасса им.В.Д. Фёдорова проводит цикл встреч с известными деятелями культуры Кузбасса «Библиотечные благотворительные сезоны» (в настоящее время - в виртуальном формате). Очередная, пятая, Литературная гостиная принимала известного журналиста, научного работника муниципального музея-заповедника «Красная Горка» города Кемерово Владимира Александровича Сухацкого. Знаток истории столицы Кузбасса всю свою исследовательскую и популяризаторскую деятельность посвящает изучению истории города Кемерово. На кузбасском телевидении часто транслируется его авторская программа «От Щегловска до Кемерово, он ведет тематическую программу на радио «Ретро ФМ - Кемерово». И всякий раз - это увлекательный, почти приключенческий сюжет, оторваться от которого человеку, живущему в городе Кемерово или его гостю, совершенно невозможно.

Владимир Сухацкий - автор нескольких популярных исторических книг, многих статей в российских и зарубежных газетах и журналах, сценарист и режиссер документальных фильмов (ставший лауреатом нескольких российских и международных кинодокументальных фестивалей), инициатор постановки муниципальным театром для детей и молодежи города Кемерово спектакля «Tovarisch Курьер» по своей пьесе о становлении города Кемерово.

В.А.Сухацкого связывает многое с главной библиотекой Кузбасса. Он давно и плодотворно работает в фондах отдела краеведения и отдела периодических изданий, он участник и почетный гость практически всех значимых мероприятий библиотеки. На встрече в Литературной гостиной, посвященной столетию «Федоровки», Владимир Александрович рассказал о малоизвестных фактах из истории библиотечного дела Кузбасса и представил свою книгу-путеводитель «Кемерово исторический и туристический».