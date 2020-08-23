Пятиклассник Мирон Меркулов из Москвы принял участие в палеонтологических раскопках в Кузбассе
Подросток уже на протяжении трех лет изучает древних животных - мамонтов и динозавров. Юный палеонтолог уже давно мечтал попасть к настоящим ученым и попробовать себя в деле.
После снятия ограничительных мер Мирон вместе с мамой Татьяной совершил авиаперелет в город Кемерово. По прибытию на Родину динозавров, гости посетили краеведческий музей, где познакомились с историей заселения Чебулинской земли с древнейших времен.
В Шестаково-III – месте палеонтологических раскопок и полевой лаборатории ученых Мирон познакомился с сотрудниками Кузбасского государственного краеведческого музея. Под руководством заведующего отделом научных исследований и экспедиций Дмитрия Алексеевича Слободина для него определили место раскопа. Мирон нашел осколок кости динозавра. В специальном контейнере он доставил находку и кусочки породы с отпечатками костей в музейную комнату.
По традиции у памятника Пситтакозавру Сибирскому юный палеонтолог загадал желание.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Кемеровской области по состоянию на 22 августа за сутки выявлено 95 новых случаев COVID-19. По...
|
Жительница города Белово обратилась на портал «Кузбасс Онлайн» с просьбой решить проблему с...
|
В Кемерове на три дня изменится движение автобуса № 127 и маршрутного такси № 127т. Это связано с...
|
«Взяла имя в честь прадедушки, служившего в НКВД»: история Адольфины Винтерхальтер Эту девушку при...