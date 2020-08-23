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Пятиклассник Мирон Меркулов из Москвы принял участие в палеонтологических раскопках в Кузбассе

Подросток уже на протяжении трех лет изучает древних животных - мамонтов и динозавров. Юный палеонтолог уже давно мечтал попасть к настоящим ученым и попробовать себя в деле.
После снятия ограничительных мер Мирон вместе с мамой Татьяной совершил авиаперелет в город Кемерово. По прибытию на Родину динозавров, гости посетили краеведческий музей, где познакомились с историей заселения Чебулинской земли с древнейших времен.
В Шестаково-III – месте палеонтологических раскопок и полевой лаборатории ученых Мирон познакомился с сотрудниками Кузбасского государственного краеведческого музея. Под руководством заведующего отделом научных исследований и экспедиций Дмитрия Алексеевича Слободина для него определили место раскопа. Мирон нашел осколок кости динозавра. В специальном контейнере он доставил находку и кусочки породы с отпечатками костей в музейную комнату.
По традиции у памятника Пситтакозавру Сибирскому юный палеонтолог загадал желание.

Культура
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
23/08/2020
Культура
Верх-Чебула
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Новости Кузбасса

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