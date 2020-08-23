Пятиклассник Мирон Меркулов из Москвы принял участие в палеонтологических раскопках в Кузбассе

Коронавирус в Кузбассе: за сутки выявлено 95 новых случаев В Кемеровской области по состоянию на 22 августа за сутки выявлено 95 новых случаев COVID-19. По...

В Кузбассе дети устроили опасные игры в заброшке возле кладбища Жительница города Белово обратилась на портал «Кузбасс Онлайн» с просьбой решить проблему с...

В Кемерове на три дня изменится расписание автобуса и маршрутки № 127 В Кемерове на три дня изменится движение автобуса № 127 и маршрутного такси № 127т. Это связано с...