Пятиклассники кадетского училища будут жить в новом корпусе

Приемная кампания в ФГКОУ «Кемеровское президентское кадетское училище» (КемПКУ) стартовала 10 июля, в училище поступят 120 пятиклассников со всей страны. Кадеты будут жить в одном из двух новых спальных корпусов, которые планируется построить к началу учебного года.
К началу учебного года на территории училища планируют построить два трехэтажных спальных корпуса на 480 учащихся и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с ледовой ареной и бассейном. Строительство новых зданий и отделка фасадов будут завершены к 25 июля. На данный момент строители обустраивают паро- и теплоизоляцию на кровле ФОКа, укладывают мембрану, монтируют керамическую плитку, занимаются отделкой внутренних помещений. Ежедневно на строительной площадке работают более 400 человек и 35 единиц техники. Объект находится под патронажем Министерства обороны РФ.
Главные новости
Популярное за месяц
|
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Продолжается начатая в октябре прошлого года масштабная реконструкция Бызовского шоссе,...
|
74 человека из числа пропавших были найдены живыми, шестеро — погибшими, у трёх человек найдены...
|
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные о количестве смертей в...
|
В Новокузнецке под окнами одного из многоэтажных домов обнаружили тело мужчины. По предварительным...