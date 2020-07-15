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Пятиклассники кадетского училища будут жить в новом корпусе

Приемная кампания в ФГКОУ «Кемеровское президентское кадетское училище» (КемПКУ) стартовала 10 июля, в училище поступят 120 пятиклассников со всей страны. Кадеты будут жить в одном из двух новых спальных корпусов, которые планируется построить к началу учебного года.

К началу учебного года на территории училища планируют построить два трехэтажных спальных корпуса на 480 учащихся и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с ледовой ареной и бассейном. Строительство новых зданий и отделка фасадов будут завершены к 25 июля. На данный момент строители обустраивают паро- и теплоизоляцию на кровле ФОКа, укладывают мембрану, монтируют керамическую плитку, занимаются отделкой внутренних помещений. Ежедневно на строительной площадке работают более 400 человек и 35 единиц техники. Объект находится под патронажем Министерства обороны РФ.

Образование
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
15/07/2020
Образование
Топ
Кемерово
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