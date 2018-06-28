Пятикратный лауреат премии «Ника» в летнем кинотеатре под открытым небом Кузбасскино

Российская драма «Аритмия» - фаворит национальной кинематографической награды будет показана 29 июня в 22.00в летнем кинотеатре под открытым небом Кузбасскино.

Фильм «Аритмия» с участием кемеровских актёров Сергея Наседкина и Евгения Сытого стал победителем в пяти номинациях премии «Ника»: «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль» и «Лучшая сценарная работа».

Зрителей ожидает развлекательная программа, розыгрыш попкорна, фотосессия, работает кинобар с попкорном и прохладительными напитками. На случай прохладного вечера выдаются теплые пледы.

Кинопоказы «Под открытым небом» будут проходить каждую пятницу в 22:00. При дождливой погоде сеанс будет перенесен в кинозал.

Приглашаем кемеровчан и гостей областной столицы в летний кинотеатр под открытым небом «Кузбасскино» (пр. Советский 4) за отличным настроением, яркими фотографиями и классными фильмами!