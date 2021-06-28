Пылеподавляющая пушка начала работать на Красногорском разрезе «Южного Кузбасса»

Угольная компания «Южный Кузбасс» закупила для разреза «Красногорский» мобильную пушку для пылеподавления. Ее стоимость составила 4 млн рублей.

Работать новая техника будет на угольном складе разреза. Здесь постоянно работают две дробильные установки и идет погрузка продукции в вагоны. Пылеподавляющая установка снизит количество пыли минимум на 80%, образующейся в результате работы большого количества тяжелой техники и серьезных объемов угля.

Мобильная установка сконструирована на базе снежной пушки. Оборудование адаптировано под условия угольных предприятий. Использоваться пушка может круглый год: летом распыляется вода, а зимой – искусственный снег. Дальность выброса составляет до 80 метров в безветренную погоду.

«Это очень нужное и далеко не единственное приобретение, запланированное на этот год. На предприятии в ближайшее время выйдет на линию топливозоправщик. В процессе сборки - новый БелАЗ, ждем еще восемь большегрузов», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.