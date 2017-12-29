Работа медучреждений и коммунальных организаций Березовского в праздничные и выходные дни

В период январских праздников в Березовском будут работать следующие учреждения:
Поликлиники №№ 1, 2, 3 – рабочие дни 2 и 6 января.
Травмпункт (в п. ш. «Берёзовская») – рабочие дни 2 и 6 января.
Поликлиника № 4 (ул. Черняховского) – рабочие дни 3 и 6 января с 8.30 до 14.30.
Стоматологическая поликлиника – рабочие дни 2 и 6 января с 9.00 до 15.00.
Выдача льготных лекарств в период январских праздников будет осуществляться следующим образом:
Аптека «Эдельвейс 1» ( телефон 3-62-00) – льготный отдел будет работать 2, 3, 5, 6 января с 9.00 до 15.00.
«Аптеки Кузбасса»,ул. Кирова, 2 (телефон 8-923-618-75-48). График работы льготного отдела: 2 и 6 января с 9.00 до 15.00.
В случае аварии в квартире необходимо обращаться в эксплуатирующую организацию (ЖЭК), обслуживающую ваш дом – во всех данных организациях в праздничные и выходные дни работают диспетчера, которые направят по вашему сигналу аварийную бригаду.
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