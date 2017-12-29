Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Работа медучреждений и коммунальных организаций Березовского в праздничные и выходные дни

В период январских праздников в Березовском будут работать следующие учреждения:

Поликлиники №№ 1, 2, 3 – рабочие дни 2 и 6 января.

Травмпункт (в п. ш. «Берёзовская») – рабочие дни 2 и 6 января.

Поликлиника № 4 (ул. Черняховского) – рабочие дни 3 и 6 января с 8.30 до 14.30.

Стоматологическая поликлиника – рабочие дни 2 и 6 января с 9.00 до 15.00.


Выдача льготных лекарств в период январских праздников будет осуществляться следующим образом:

Аптека  «Эдельвейс 1» ( телефон 3-62-00) – льготный отдел будет работать 2, 3, 5, 6 января с 9.00 до 15.00.

«Аптеки Кузбасса»,ул. Кирова, 2 (телефон 8-923-618-75-48). График работы льготного отдела: 2 и 6 января с 9.00 до 15.00.

В случае аварии в квартире необходимо обращаться в эксплуатирующую организацию (ЖЭК), обслуживающую ваш дом – во всех данных организациях в праздничные и выходные дни работают диспетчера, которые направят по вашему сигналу аварийную бригаду.

Общество
Березовский
kuzbassnews.ru
29/12/2017
Общество
Березовский
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Супружеская пара пенсионеров погибла при пожаре в Кемеровской области
27 декабря около 8:40 на пульт дежурной службы поступило сообщение о возгорании дома по улице...
ЧП: в Кемерове из-за прорыва водопровода залило проезжую часть
Вечером в четверг, 28 декабря, в Кемерове в районе перекрёстка улицы Терешковой с Октябрьским...
В Кемерове возбуждено уголовное дело по факту загрязнения воздуха
В отношении виновника загрязнения воздуха возбуждено уголовное дело.
Пенсионерка передала бойцам кузбасской Росгвардии 9 000 патронов
70-летняя жительница посёлка Вишнёвка нашла дома 9 000 патронов калибра 5,6 мм, после чего передала...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus