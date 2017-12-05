Работа мобильного офиса ПФР в декабре 2017 года

В декабре 2017 г. жители 9 населенных пунктов Кемеровского района смогут получить консультации специалистов Пенсионного фонда неподалёку от дома. Мобильная клиентская служба Отделения ПФР по Кемеровской области завтра совершит свой первый в декабре выезд и до 20 числа побывает в 3 сельских территориях Кемеровского района.

В ходе встреч с местными жителями специалисты Пенсионного фонда ответят на вопросы сельчан, дадут консультации по актуальным темам пенсионного законодательства, помогут заполнить необходимые заявления, подготовить документы. Вниманию посетителей также будут представлены информационные буклеты по основным направлениям государственного пенсионного обеспечения.

График проведения выездных приемов специалистами Пенсионного фонда в декабре 2017 г.:

06.12. 2017 - Березовская сельская территория (Кемеровский район)

13.12.2017 - Звёздная сельская территория (Кемеровский район)

19.12.2017 - Арсентьевская сельская территория (Кемеровский район)