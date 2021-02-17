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Работа Управления в области контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки (Кемеровская область - Кузбасс) за 12 месяцев 2020 года

За 12 месяцев 2020 года Управлением в области обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства проведено 249 контрольно-надзорных мероприятий:

- 23 плановые проверки (25,5 % от запланированных проверок на год) в отношении учреждений здравоохранения и образования;

- 18 мероприятий в качестве привлеченнных специалистов, в том числе 1 мероприятие при проведении проверки зерна федерального интервенционного фонда совместно с Управлением Федерального казначейства по Кемеровской области и 17 мероприятий совместно с Прокуратурой Кемеровской области при проведении проверок хозяйствующих субъектов на предмет безопасного применения пестицидов при производстве зерна;

- 27 мероприятий по оценке соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» зерновых хранилищ, предназначенных для хранения и отгрузки зерна в Китай;

- 181 мероприятие в рамках контроля вывоза зерна и продуктов его переработки с территории Российской Федерации.

Всего проинспектировано 117237,55 тн зерна и крупы, в том числе – 6685,0 т зерна федерального интервенционного фонда; 2,33 т крупы - при закупках на государственные нужды; 62809,321 т - при экспорте зерна и продуктов его переработки; 4113,75 т зерна – при проведении проверок с прокуратурой Кемеровской области; 43627,16 т зерна – при оценке соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» зерновых хранилищ, предназначенных для хранения и отгрузки зерна в Китай.

Выявлено 3155,1404 т зерна и продуктов его переработки, не соответствующих требованиям нормативных документов. Проведено 10 экспертиз, по результатам которых 0,061816 т крупы признаны некачественными и непригодными для использования на пищевые цели. В соответствии с постановлениями крупы были уничтожены, использованы на пищевые цели после паодработки.

За отчетный период Управлением в ходе контрольно-надзорных мероприятий составлено 26протоколов об административном правонарушениипо ст. 7.18 КоАП РФ за нарушения правил закупок для государственных нужд, правил хранения.

Для устранения выявленных нарушений выдано 16 предписаний.

Вынесено 41 постановление, из них 28 - по ст. 7.18 КоАП РФ в виде административных штрафов на сумму 12,0 тыс. рублей и 16 предупреждений и 13 постановлений по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ в виде административных штрафов на сумму 60,0 тыс. рублей и 11 предупреждений.

Взыскано за отчетный период 76,0 тыс. рублей, в том числе 4 тыс. рублей из числа наложенных Управлением в 2019 году.

Управлением выдано 18 предписаний о прекращении действия 28 деклараций на зерно; прекращено действие 27 деклараций о соответствии. Основанием для прекращения действия деклараций о соответствии послужило непроведение полного комплекса необходимых исследований по показателям безопасности, предусмотренных техническим регламентом 015/2011 «О безопасности зерна». В частности, не проводились испытания по вредной примеси, микотоксинам, остаточным количествам пестицидов. В нескольких случаях причинами отзыва деклараций являлось проведение лабораторных исследований в испытательных лабораториях, не внесенных в реестр национальной системы аккредитации. Также в некоторых протоколах испытаний, на основании которых приняты декларации о соответствии, отсутствовала информация о регламентирующих документах на отбор проб и проведение испытаний.

Общество
kuzbassnews.ru
17/02/2021
Общество
Новости Кузбасса

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