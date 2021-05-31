Работа Управления в области контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки (Кемеровская область - Кузбасс) за 1 квартал 2021 года

С начала 2021 года Управлением в области обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства проведено:

- 21 плановая проверка в отношении учреждений социальной сферы и образования;

- 129 мероприятий в рамках контроля вывоза зерна и продуктов его переработки с территории Российской Федерации;

- 1 мероприятие при перевозке зерна по территории Российской Федерации;

Всего проинспектировано 37350,328 тн зерна и крупы, в том числе – 1,3288 крупы - при закупках на государственные нужды; 37126,5 тн - при экспорте зерна и продуктов его переработки; 222,5 тн – при перевозке зерна по территории РФ.

Отобрана на испытания 21 проба крупы, из них в 10-ти пробах (партия 0,2477 тн) установлено несоответствие требованиям нормативным документам по показателям качества. В соответствии с предписаниями крупы были уничтожены, возвращены поставщику и частично находятся на контроле до принятия решения.

За отчетный период Управлением в ходе контрольно-надзорных мероприятий составлено 9протоколов об административном правонарушениипо ст. 7.18 КоАП РФ за нарушения правил закупок для государственных нужд, правил хранения и 1 протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ за несоблюдение требований ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Для устранения выявленных нарушений выдано 5 предписаний.

Вынесено 10 постановлений, из них 9 - по ст. 7.18 КоАП РФ в виде административных штрафов на сумму 4,0 тыс. рублей и 5 предупреждений и 1 постановление по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ в виде предупреждения.

Управлением выдано 15 предписаний о прекращении действия 15 деклараций о соответствии на зерно; прекращено действие 15 деклараций о соответствии. Основанием для прекращения действия деклараций о соответствии послужило непроведение полного комплекса необходимых исследований по показателям безопасности, предусмотренных техническим регламентом 015/2011 «О безопасности зерна». В частности, не проводились испытания по вредной примеси, остаточным количествам пестицидов. Также причиной отзыва декларации явилось проведение лабораторных исследований в испытательных лабораториях, не внесенных в реестр национальной системы аккредитации.