Работаешь на каникулах? Не забудь предупредить ПФР о трудоустройстве

Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает школьникам и студентам, получающим выплаты по линии Пенсионного фонда, о необходимости сообщать о своем устройстве на работу.

Речь идет о тех, кому назначена страховая пенсия по случаю потери кормильца (СПК), федеральная социальная доплата (ФСД) к пенсии по случаю потери кормильца, а также тех, кому установлена компенсационная выплата по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом I группы. Согласно законодательству страховая пенсия по СПК в период работы пенсионера выплачивается без учета индексации, ФСД и выплаты по уходу устанавливаются только неработающим гражданам. И при трудоустройстве в период летних каникул федеральная социальная доплата должна быть приостановлена, а компенсационная выплата по уходу — прекращена. Если территориальный орган ПФР по месту жительства не будет проинформирован о трудоустройстве, денежные средства будут считаться полученными незаконно, и молодые люди вынуждены будут вернуть их добровольно либо через суд.

Чтобы сообщить о начале трудовой деятельности и приостановить выплаты, школьнику или студенту необходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства либо через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Напомним, что федеральная социальная доплата устанавливается к пенсии неработающего гражданина в случае, если размер его общего материального обеспечения не достигает установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера. Так, в Кемеровской области на 2019 год прожиточный минимум пенсионера составляет 8387 рублей.

Компенсационная выплата в размере 1560 рублей устанавливается неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, а также за пенсионерами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения либо достигшими возраста 80 лет. Хотя выплата установлена тем, кто осуществляет уход, она выплачивается одновременно с пенсией нетрудоспособным гражданам, за которыми ухаживают.