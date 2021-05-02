Работнице ЕВРАЗ ЗСМК Людмиле Суляковой присвоено звание Героя Труда России

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Герой Труда» машинисту крана доменного цеха ЕВРАЗ ЗСМК Людмиле Сусляковой. В преддверии 1 Мая высокого звания удостоены всего пять россиян за особые трудовые заслуги перед государством и народом. «Герой труда» – второе по статусу звание России после Героя Российской Федерации.

Людмила Суслякова трудится на ЕВРАЗ ЗСМК более 40 лет. Активно участвует в модернизации доменного цеха. Ее инициативы направлены на повышение производительности, улучшение рабочих мест, сохранение здоровья и соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.

Людмила – соавтор многих масштабных проектов. В том числе, по внедрению и освоению технологии доменной плавки с применением пылеугольного топлива. Помимо экономического эффекта данная технология имеет и экологический, позволяя снижать выбросы парникового газа в атмосферу. Людмила участвовала в капремонте и запуске автоматизированной системы загрузки доменных печей, а также в пусконаладке оборудования и вводе в эксплуатацию воздухонагревателя №7 доменной печи №2, что увеличило производительность.

Людмила Суслякова – один из лучших наставников молодых рабочих доменного цеха ЕВРАЗ ЗСМК. Большое внимание Людмила уделяет их профессиональному обучению, терпеливо помогая овладевать навыками и знаниями, быстрее адаптироваться в новом коллективе. Участвует в общественной жизни комбината и города. Более 20 лет шефствует над воспитанниками Дома детства № 95. В составе женсовета ЕВРАЗ ЗСМК она помогает улучшать условия труда для женщин доменного цеха.

За высокие производственные показатели, внедрение новых технологий Людмила награждена медалью Кемеровской области «За веру и добро», Почетными грамотами предприятия. Ей присвоены звания «Ветеран труда ЗСМК» и «Заслуженный ветеран ЕВРАЗ ЗСМК».