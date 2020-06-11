Работник «Южного Кузбасса» занесен на Доску Почета наставников России

Работник угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») включен в фотогалерею лучших наставников страны. Онлайн-проект «Доска почета наставников России» организован НП «Центральный институт труда» (ЦИТ) с целью возрождения наставничества на производстве.

На сайте ЦИТ размещены фотографии лучших наставников российских организаций, предприятий и компаний различных отраслей. «Южный Кузбасс» представил начальник ремонтно-механического цеха ЦОФ «Сибирь» Евгений Кутсар. Его стаж работы на фабрике – более 27 лет. Он возглавляет подразделение, в котором восстанавливают необходимое для обогащения угля оборудование, изготавливают запасные части и детали машин. Кроме того, в цехе ремонтируют подшипниковые узлы для задействованной на открытых горных работах техники, выпускают анкерную крепь, необходимую для устройства подземных выработок на шахтах. За годы работы Евгений Владимирович стал наставникам для десятков молодых работников и получил множество заслуженных наград.

«Повышение престижа рабочей профессии и передача трудовых традиций «из рук в руки» очень важны, это необходимо для достижения высоких производственных результатов. Поддерживая здоровый микроклимат в коллективе, создавая благоприятные условия для технического творчества, обеспечивая взаимовыручку в сложной ситуации, наставник помогает молодому работнику освоить специальность и стать частью нашей большой семьи. Мы стремимся рассказывать о наших лучших тружениках, и участие в таком проекте – отличная возможность для этого», - говорит директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Сергей Моисеев.

НП «Центральный Институт Труда» – профессиональное объединение наставников, созданное в 2016 году с целью развития института наставничества в России. Штаб-квартира организации расположена в Екатеринбурге. ЦИТ является инициатором формирования «Союза наставников по повышению производительности труда».