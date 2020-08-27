Работникам угольной отрасли – досрочная пенсия

30 августа в России будут отмечать День шахтера. В Кузбассе этот праздник приобрел статус областного, поскольку угольно-добывающая промышленность была и остается одной из ключевых отраслей региональной экономики.

Лицам, занятых на подземных работах в соответствии с пенсионным законодательством устанавливаются досрочные страховые пенсии по старости в зависимости от достижения соответствующего возраста для мужчин 50 или в 55 лет, женщинам 45 или 50 лет, и наличии требуемого специального и страхового стажа. Изменения в пенсионном законодательстве, в частности, постепенное повышение возраста выхода на пенсию с 2019 года, не коснулась данной категории граждан: для них остались прежними действующие условия назначения досрочной пенсии.

Кроме этого, работники угольной промышленности могут выйти на досрочную пенсию независимо от возраста. Для установления такого рода досрочной пенсии необходимо отработать 25 лет в подземных условиях, либо 20 лет в профессии проходчик, забойщик, машинист горно-выемочных машин, горнорабочим очистного забоя.

Помимо досрочных пенсий горнякам, отработавшим в организациях угольной промышленности 20 либо 25 лет, предоставляется право на доплату к пенсии согласно Федеральному закону от 10.05.2010 г. № 84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности». Сумма доплаты устанавливается для каждого получателя индивидуально с учетом его среднемесячного заработка и взносов, уплаченных организациями угольной промышленности, а также продолжительности стажа подземной работы.

В настоящее время более 27 тысяч жителей Кемеровской области получают доплату к пенсии в связи с подземными условиями труда в организациях угольной промышленности.

Обязательным условием получения доплаты к «основной» пенсии является оставление горняком работы, дающей право на доплату. В случае продолжения или возобновления им трудовой деятельности на угледобывающих предприятиях в профессиях, дающих право на установление доплаты, такое право теряется, осуществление доплаты к пенсии приостанавливается.