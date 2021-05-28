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Работники большой химии имеют право на досрочную пенсию

30 мая в России свой профессиональный праздник отмечают работники химической отрасли. В их числе - тысячи жителей Кузбасса.

Отделение ПФР по Кемеровской области поздравляет их с праздником и напоминает, что работники химических производств могут досрочно выйти на пенсию.

Все профессии, в которых человек сталкивается с ежедневным негативным влиянием на здоровье, перечислены в Списке №1 и Списке №2. Основное различие между списками – это степень вредного влияния производственных факторов на организм работника. В Списке № 1 фигурирует понятие «особо вредные и особо тяжелые условия», в то время как в Списке № 2 отражены «вредные и тяжелые» условия труда.

Работникам, которые заняты в профессиях, предусмотренных Списками №1 и №2, установлены различные требования к продолжительности страхового стажа, стажа на соответствующих видах работ, а также к достижению определенного возраста выхода на пенсию: по Списку №1 – мужчины - 50 лет, женщины - 45 лет; по Списку №2 - мужчины - 55 лет, женщины - 50 лет.

Чтобы работнику химического предприятия узнать, в каком возрасте он имеет право на досрочную пенсию, ему можно направить письменное обращение на портале электронных сервисов и услуг ПФР - https://es.pfrf.ru. Для заполнения предложенной формы понадобится паспорт и СНИЛС. После регистрации обращения в системе сотрудники ПФР проанализируют данные лицевого счета гражданина и направят официальный ответ на электронный или почтовый адрес обратившегося.

Также можно получить консультацию лично, записавшись на прием в клиентскую службу ПФР по месту жительства. Это можно сделать на сайте ПФР или по телефону клиентской службы: https://pfr.gov.ru/branches/kuzbass/info/~0/6873

Общество
kuzbassnews.ru
28/05/2021
Общество

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