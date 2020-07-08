Работники клубных учреждений Тяжинского округа поздравили земляков с Днем семьи, любви и верности
В Листвянском сельском Доме культуры была организована фотовыставка. В Кубитетском СДК прошел мастер-класс по изготовлению ромашек из бумаги. Работники Чулымского СДК подготовили для односельчан праздничную концертную программу.
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