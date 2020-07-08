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Работники клубных учреждений Тяжинского округа поздравили земляков с Днем семьи, любви и верности

В Листвянском сельском Доме культуры была организована фотовыставка. В Кубитетском СДК прошел мастер-класс по изготовлению ромашек из бумаги. Работники Чулымского СДК подготовили для односельчан праздничную концертную программу.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/07/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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