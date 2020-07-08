Работники клубных учреждений Тяжинского округа поздравили земляков с Днем семьи, любви и верности

Тысячи иностранцев незаконно получили вид на жительство в Кузбассе Правоохранительные органы пресекли в Кемеровской области продажу мигрантам двумя коммерческими...

Кузбассовцев не могут защитить от надоедливой рекламы в подъездах ВашГород.ру продолжает разбираться с темой рекламы в подъездах многоэтажек. Напомним, жильцам дома...

На маршруты №6 и 8 в Новокузнецке вернут по два трамвая В свою очередь, по причине ограничения предельных объемов финансирования Муниципальное трамвайно-...