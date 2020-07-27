Работники культуры и журналисты продолжают работать над онлайн-проектом «Тяжинский видеоархив»
Проект реализуется в центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности Управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа при поддержке Тяжинского отделения Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».
На официальном сайте учреждения (
На сайте учреждения доступны очередные видеозаписи: «10-летие Тяжинского хора народной песни (1991 г.)», «День Победы в Тяжине (1994 г.)», «Творческий отчет Тяжинской народной филармонии (1996 г.)», «Программа «Бабушка надвое сказала» в Тяжине (1996 г.)», а также «Творческая программа «Миш - ка, ты и я» в Тяжине (1993 г.)» с участием советского и российского эстрадного певца, шоумена Андрея Билля.
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