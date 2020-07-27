Работники культуры и журналисты продолжают работать над онлайн-проектом «Тяжинский видеоархив»

Проект реализуется в центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности Управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа при поддержке Тяжинского отделения Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

На официальном сайте учреждения ( http://cntikdd.ucoz.net/ ) в разделе «Архив видеозаписей» ( http://cntikdd.ucoz.net/index/kulturanadom/0-52 ) все желающие могут, не выходя из дома познакомиться с видеозаписями культурных мероприятий 1990-2000-х годов. Это фестивали, конкурсы, концертные программы, праздники и многое другое. Раньше для того, чтобы посмотреть эти видеозаписи, нужно было посетить центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

На сайте учреждения доступны очередные видеозаписи: «10-летие Тяжинского хора народной песни (1991 г.)», «День Победы в Тяжине (1994 г.)», «Творческий отчет Тяжинской народной филармонии (1996 г.)», «Программа «Бабушка надвое сказала» в Тяжине (1996 г.)», а также «Творческая программа «Миш - ка, ты и я» в Тяжине (1993 г.)» с участием советского и российского эстрадного певца, шоумена Андрея Билля.