Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Работники культуры и журналисты продолжают работу по онлайн-проекту «Тяжинский видеоархив»

Проект реализуется в центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности Управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа при поддержке Тяжинского отделения Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».
На официальном сайте учреждения (http://cntikdd.ucoz.net/) в разделе «Архив видеозаписей» (http://cntikdd.ucoz.net/index/kulturanadom/0-52) все желающие могут, не выходя из дома познакомиться с видеозаписями культурных мероприятий 1990-2000-х годов. Это фестивали, конкурсы, концертные программы, праздники и многое другое. Раньше для того, чтобы посмотреть эти видеозаписи, нужно было посетить центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
На сайте учреждения доступны видеозаписи: «Лирический вечер в Тяжине (март 1994 г.)», «День поселка в Тяжине (1995 г.)», «День защитника Отечества в Тяжине (1996 г.)», «Программа «Пока все дома» в Тяжинском РДК «Юбилейный» (1996 г.)», «Фестиваль «Сибирская веселуха» в Тяжине - за кадром (1998 г.)», «Программа «Джентельмен-шоу» в Тяжине (1996 г.)», «Звездный дождь» в Тяжине (1996 г.)», «Детская концертная программа в Тяжине (1995 г.)», «Концерт к 35-летию Тяжинской ДШИ № 31 (1995 г.)».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/05/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новых зараженных коронавирусом выявили в Кузбассе
Появились последние данные по ситуации с COVID-19 в Кемеровской области. По состоянию на 11:00...
«Маски-шоу» пожаловали в гости к «ТопПрому» в Новокузнецке
Как выяснилось, силовиками проводились "оперативные мероприятия" Товарищ в маске (не...
В Новокузнецке три дня ловили нелегальных таксистов
Госинспекторы технического надзора ГИБДД совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проверили работу...
Кузбассовца оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Кузбассовцам напоминают, что за нарушение режима самоизоляции предусмотрено наказание в...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus