Работники культуры и журналисты продолжают работу по онлайн-проекту «Тяжинский видеоархив»

Проект реализуется в центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности Управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа при поддержке Тяжинского отделения Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

На официальном сайте учреждения ( http://cntikdd.ucoz.net/ ) в разделе «Архив видеозаписей» ( http://cntikdd.ucoz.net/index/kulturanadom/0-52 ) все желающие могут, не выходя из дома познакомиться с видеозаписями культурных мероприятий 1990-2000-х годов. Это фестивали, конкурсы, концертные программы, праздники и многое другое. Раньше для того, чтобы посмотреть эти видеозаписи, нужно было посетить центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

На сайте учреждения доступны видеозаписи: «Лирический вечер в Тяжине (март 1994 г.)», «День поселка в Тяжине (1995 г.)», «День защитника Отечества в Тяжине (1996 г.)», «Программа «Пока все дома» в Тяжинском РДК «Юбилейный» (1996 г.)», «Фестиваль «Сибирская веселуха» в Тяжине - за кадром (1998 г.)», «Программа «Джентельмен-шоу» в Тяжине (1996 г.)», «Звездный дождь» в Тяжине (1996 г.)», «Детская концертная программа в Тяжине (1995 г.)», «Концерт к 35-летию Тяжинской ДШИ № 31 (1995 г.)».