Работники культуры и журналисты продолжают работу по онлайн-проекту «Тяжинский видеоархив»

Проект реализуется в центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности Управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа при поддержке Тяжинского отделения Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».
На официальном сайте учреждения (
На сайте учреждения доступны видеозаписи: «Лирический вечер в Тяжине (март 1994 г.)», «День поселка в Тяжине (1995 г.)», «День защитника Отечества в Тяжине (1996 г.)», «Программа «Пока все дома» в Тяжинском РДК «Юбилейный» (1996 г.)», «Фестиваль «Сибирская веселуха» в Тяжине - за кадром (1998 г.)», «Программа «Джентельмен-шоу» в Тяжине (1996 г.)», «Звездный дождь» в Тяжине (1996 г.)», «Детская концертная программа в Тяжине (1995 г.)», «Концерт к 35-летию Тяжинской ДШИ № 31 (1995 г.)».
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