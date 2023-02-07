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Работники прокуратуры Центрального района Новокузнецка провели для школьников квест «Вместе против наркотиков!»

Помощниками прокурора Центрального района  Новокузнецка Лазаревой Элиной, Протасовой Евгенией совместно с сотрудниками ОПДН ОУУП и ПДН отдела полиции «Центральный» и отдела по контролю за оборотом наркотических средств Управления МВД России по г. Новокузнецку с учащимися старших классов МБОУ «СОШ №12» проведена квест -игра «Здоровое поколение».

Мероприятие проведено с целью мотивации к здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек, формирования у ребят негативного отношения к наркотикам. В игре соревновались две команды, ребята получили маршрутные листы и отправились по станциям, где их ждали интересные творческие и познавательные задания. Так на станции «Медицинская» участники получили информацию о влиянии наркотических веществ, алкоголя и курения на организм, на станции «Спортивная» успешно прошли испытания, а на станции «Правовая» ответили на вопросы и показали высокие знания. В процессе игры ребята получали карточки, на которых изображены буквы, в заключении команды  составили слоган «Вместе мы против наркотиков».

Все ребята вспомнили и закрепили правила здорового образа жизни, проявили себя в творческих заданиях, показали высокий уровень подготовки. В заключении участникам были вручены грамоты.

Подведены итоги конкурса рисунков «Вместе мы против наркотиков!», победителями стали: Грецкая Елизавета, Морозова Елизавета, Проценко Мария, все участники награждены грамотами.

Сотрудниками прокуратуры были разъяснены положения действующего законодательства о незаконном обороте наркотических средств, передан для просмотра тематический фильм, для распространения информационно-разъяснительный буклет «Скажи наркотикам нет».

Работники прокуратуры рассказали об истории создания прокуратуры, задачах и направлениях надзора в современном мире, ребята активно задавали вопросы представителям ведомства.

В завершении мероприятия руководство МБОУ «СОШ №12» поблагодарили за проведение мероприятия и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

 

Фото: старший помощник прокурора Э.С. Лазарева

Образование
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
07/02/2023
Образование
Новокузнецк
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