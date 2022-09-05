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Работники прокуратуры поздравили детей с 1 сентября

1 сентября работники прокуратуры Центрального района г. Новокузнецка поздравили учащихся МКОУ «Специальная школа-интернат №38» с днем знаний, рассказали детям о необходимости соблюдения общественного порядка, уважения прав и интересов других лиц. В целях предупреждения детского травматизма и несчастных случаев с детьми проведена квест- игра «Безопасность в наших руках».

В ходе мероприятия использовались подготовленные прокуратурой района презентации, памятки, в форме игры ребята повторяли правила безопасного поведения в быту, общественных местах, при общении с чужими людьми на улице.  

Исполняющий обязанности прокурора Центрального района г. Новокузнецка Чебанов Никита разъяснил, как не стать жертвой преступления и не оказаться в ситуациях, создающих угрозу, особое внимание уделено необходимости проявлять осторожность при пользовании социальными сетями. 

В целях профилактики подростковой преступности подросткам были разъяснены меры уголовной ответственности несовершеннолетних  и возможных последствиях нарушения административного и уголовного законодательства.

В завершении мероприятия Никита Андреевич ответил на интересующие вопросы ребят, рассказал о работе прокуратуры, интересных фактах, связанных с её историей, пожелал ребятам  здоровья и успехов в учебе.

 

 

Фото: прокуратура Центрального района г. Новокузнецка

Образование
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
05/09/2022
Образование
Новокузнецк
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