Работники сельского хозяйства отмечают профессиональный праздник

В ближайшее воскресенье в России отмечают День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Эти отрасли имеют важное значение для экономики страны, и труд людей, обеспечивающих своих соотечественников качественными продуктами, ценился и почитался издавна.

С начала 2019 г. пенсионеры, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности. В Кемеровской области ее получают 6142 жителя сельской местности. В денежном эквиваленте ежемесячный размер надбавки составляет 1421 руб., у получателей страховой пенсии по инвалидности 3 группы - 710 руб.

Право на такую надбавку имеют пенсионеры или те, кто только оформляет пенсию, при соблюдении трёх условий:

- не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве,

- проживание в сельской местности,

- отсутствие трудоустройства.

В 30 лет стажа в сельской местности засчитывается не любая работа, а только на определенном производстве, например, в растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве. Списки работ, производств, профессий, должностей и специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышенная фиксированная выплата селянам, утверждены Постановлением Правительства РФ.

Обращаем внимание, что с января 2020 года установление сельской надбавки носит заявительный характер. Документы, подтверждающие «сельский» стаж, необходимо предоставить в орган ПФР по месту нахождения выплатного дела пенсионера. Перерасчёт будет производиться с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.