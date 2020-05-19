Работники Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности присоединяются к региональной акции

Акция «Вахта Победы – Кузбасс» продлится до конца 2020 года. Цель акции – сохранить историческую память о событиях и участниках Великой Отечественной войны.

Абразумова Анна Леонтьевна (1925-2009 гг.)

Родилась в деревне Самсоновка Тяжинского района. В годы Великой Отечественной войны работала монтером на железной дороге. За безупречный труд во время войны была награждена медалью «Труженик тыла». Вместе с мужем воспитала девять детей, награждена медалью «Мать – героиня» 3-й степени.

В годы военного лихолетья для того, чтобы хоть как-то прокормить себя и семью, вместе с сестрами бегала на колхозные поля собирать колоски и гнилую картошку. В то тяжелое время в большой семье были только одни валенки на всех.