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Работники Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности присоединяются к региональной акции

Акция «Вахта Победы – Кузбасс» продлится до конца 2020 года. Цель акции – сохранить историческую память о событиях и участниках Великой Отечественной войны.
Абразумова Анна Леонтьевна (1925-2009 гг.)
Родилась в деревне Самсоновка Тяжинского района. В годы Великой Отечественной войны работала монтером на железной дороге. За безупречный труд во время войны была награждена медалью «Труженик тыла». Вместе с мужем воспитала девять детей, награждена медалью «Мать – героиня» 3-й степени.
В годы военного лихолетья для того, чтобы хоть как-то прокормить себя и семью, вместе с сестрами бегала на колхозные поля собирать колоски и гнилую картошку. В то тяжелое время в большой семье были только одни валенки на всех.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/05/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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