Работники Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности реализуют проект «Лето с доставкой на дом»

В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

Почётные граждане Новокузнецка получили награды в День города Напомним, в этом году впервые присвоение звания «Почётный гражданин города Новокузнецка» было...

Ремонт скоростной магистрали в Новокузнецке завершат раньше срока К завершению близится ремонт автодороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк. Об этом...