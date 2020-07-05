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Работники Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности реализуют проект «Лето с доставкой на дом»

В Бороковском секторе Акимо-Анненского СДК для детей и подростков прошли спортивные мероприятия и мастер-класс по декоративно-прикладному искусству.
Работники Кубитетского СДК провели среди ребятишек конкурс «Меткий стрелок». В Нововосточном СДК организовали для детей спортивные игры, также ребята рисовали на асфальте.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/07/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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