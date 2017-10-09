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Работники «Южного Кузбасса» играют в КВН

 В угольной компании «Южный Кузбасс» прошел четвертый кубок корпоративного Клуба веселых и находчивых.

За звание самого веселого коллектива «Южного Кузбасса» боролись пять команд: «Гараж» (Томусинское автотранспортное управление), «Забойная» (управление по подземной добыче угля), «Сборная четырех разрезов» (управление по открытой добыче угля), ТУ-56 (управление по обогащению и переработке угля) и «Южане» (управление «Южный Кузбасс»).

Тема осеннего Кубка КВН – «Мы работаем в «Южном Кузбассе». Свой юмор команды демонстрировали в трех конкурсах: «визитной карточке», конкурсе одного номера «Однажды на работе» и музыкальном фристайле «С музыкой по жизни». Удачные шутки, творческие способности и находчивость юмористов заставили зрителей не скрывать эмоций и не жалеть аплодисментов.

Обладателем Кубка КВН-2017 угольной компании «Южный Кузбасс» стала сборная управления по подземной добыче угля «Забойная». Жюри под председательством управляющего директора Виктора Скулдицкого также выбрало победителей по номинациям: дружная, музыкальная, оригинальная, стильная и творческая команды.

Лучшей актрисой Кубка КВН-2017 угольной компании признана специалист по охране труда I категории Юлия Дейнека, а лучшим актером, по мнению жюри, стал помощник машиниста экскаватора разреза «Томусинский» Александр Дорофеев.

«Работники нашей компании принимают активное участие не только в корпоративных мероприятиях, но и в городских. Конкурсы «Отцы и дети», «Мисс малышка», Молодая семья – 2017», молодежная рейтинговая программа «XXL» – не остаются без участия и побед сотрудников «Южного Кузбасса». В конце октября состоится областной Кубок КВН в Новокузнецке, и наши ребята уже готовятся к мероприятию. Это еще раз доказывает, что на предприятиях нашей компании работают не только квалифицированные специалисты, но и незаурядные личности, настоящие артисты», – отметил управляющий директор компании «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.

Культура
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
09/10/2017
Культура
Междуреченск
Мыски
Новости Кузбасса

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