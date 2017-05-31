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Работники «Южного Кузбасса» играют в мини-футбол

В угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») определили победителя соревнований по мини-футболу в рамках годовой корпоративной спартакиады.

В минувшие выходные на футбольное поле городского стадиона «Томусинец» вышло 15 команд – сборных от каждого подразделения компании.

После серии напряженных игр лучшей командой в первом дивизионе стала сборная ЦОФ «Сибирь», одолевшая в финальном матче команду разреза «Красногорский» со счетом 4:1. На третьем месте спортсмены шахты им. В.И. Ленина, победившие коллег-футболистов шахты «Сибиргинская» с результатом 2:0.

Во втором дивизионе золото взяла команда шахты «Ольжерасская-Новая». Они забили в ворота соперников – сборной ГОФ «Томусинская» – 2 мяча. Бронзу соревнований завоевали открытчики разреза «Ольжерасский» по пенальти – основное время матча с обогатителями ЦОФ «Кузбасская» закончилось со счетом 1:1.

Лучшим вратарем по результатам турнира признан Максим Мещеряков (шахта им. В.И. Ленина), лучшими игроками – Александр Жучков (ЦОФ «Сибирь») и Андрей Малышев (разрез «Красногорский»).

Годовая спартакиада ПАО «Южный Кузбасс» включает в себя восемь видов спорта, соревнования по двум оставшимся – баскетболу и шахматам – состоятся осенью. В августе работников угольной компании ждет традиционная летняя спартакиада, посвященная Дню шахтера.

Спорт
Междуреченск
kuzbassnews.ru
31/05/2017
Спорт
Междуреченск
Новости Кузбасса

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