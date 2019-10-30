Работники «Южного Кузбасса» отработали навыки управления техникой

Машинисты экскаваторов угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») прошли профессиональное тестирование и обучение на специальном оборудовании – симуляторе.

Симулятор – кресло с джойстиками и большой монитор, на котором отображается забой, ковш и карьерный самосвал, готовый к погрузке, – имитирует кабину экскаватора. Специальное программное обеспечение фиксирует все действия обучающегося для дальнейшего разбора совместно с инструктором.

Работники «Южного Кузбасса» получили возможность «поработать» на симуляторе и отточить навыки управления горной техникой: тестирование и обучение организовано для машинистов и помощников машинистов экскаваторов РН-2300 XPC и ЭКГ-18. Именно на этих горных машинах лежит значительная нагрузка по ведению вскрышных работ на разрезах «Красногорский» и «Сибиргинский».

Симулятор позволяет выявить системные ошибки в управлении техникой, которые влияют на производительность труда: возможное ослабление подъема ковша, удар им о борт или гусеницы экскаватора и т.д. Каждый тестируемый провел в симуляторе около часа, и по итогам обучения получил оценку и рекомендации по улучшению показателей.

«Мы предоставили машинистам возможность отработать необходимые рабочие навыки, получить консультацию специалиста и удостовериться, что они достаточно грамотно управляют доверенной техникой. В целом в нашей компании принимаются все необходимые меры, чтобы повысить культуру производства и производительность труда, поднять безопасность на новый уровень», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.