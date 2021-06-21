Работники «Южного Кузбасса» поддержали акцию «Сад памяти»

Работники обогатительной фабрики «Сибирь» откликнулись на предложениеглавы города Евгения Тимофеева поучаствовать в озеленении Мысков в рамках всероссийского проекта «Сад памяти».
Благодаря совместным усилиям обогатителей и администрации город украсили 30 берез и 30 рябин. Молодые деревья появились рядом с детским садом «Сказка».
«Детский сад – учреждение новое, зелени вокруг не хватало. Теперь ситуация изменилась, зеленая аллея отлично дополняет городской пейзаж. Вопросам экологии мы уделяем пристальное внимание: на отработанных территориях разрезов наша компания рекультивировала более 16 гектаров земли и высадила почти 50 тысяч саженцев деревьев разных пород», – отметил управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс Игорь Ритиков.
21/06/2021
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