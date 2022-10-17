Работники «Южного Кузбасса» получили государственные награды

Лучшие работники угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») награждены на форуме «Угольная отрасль – новые реалии» в Кемерове.

За большой вклад в развитие угольной промышленности и многолетнюю добросовестную работумедалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден оператор пульта управления обогатительной фабрики «Красногорская» Сергей Коробов. Почетного звания «Заслуженный шахтер Российской Федерации» удостоены электрослесарь подземный шахты имени В.И. Ленина Андрей Ярыгин и машинист экскаватора разреза «Сибиргинский» Юрий Крючков.

«Кадровая политика – главный приоритет «Южного Кузбасса». Убежден, пока в коллективе работают опытные, ответственные, высококвалифицированные профессионалы, показывающие достойный пример молодым специалистам, можно смело смотреть в будущее компании и всей угольной отрасли», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: Южный Кузбасс