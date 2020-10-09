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Работники «Южного Кузбасса получили заслуженные награды

Четыре работника угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») получили государственные награды за вклад в развитие угольной промышленности и многолетний добросовестный труд. Торжественное награждение прошло в Правительстве Кемеровской области-Кузбасса.

Указом Президента РФ высокое почетное звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации» присвоено двум работникам компании: слесарю-ремонтнику департамента ремонта и технического обслуживания Алексею Типикину и начальнику подземного участка №1 шахты «Сибиргинская» Алексею Федункову. Алексей Типикин трудится в угольной промышленности 42 года: он прошел путь от ученика слесаря до машиниста экскаватора ЭШ-20/90, последние три года эффективно обслуживает экскаваторную технику разреза «Красногорский», работая слесарем-ремонтником. Стаж работы Алексея Федункова в угольной отрасли – 25 лет, участок по добыче угля, который он возглавляет, стабильно выполняет плановые показатели.

Почетное звание «Заслуженный работник транспорта РФ» присвоено водителю автомобиля БелАЗ Томусинского автотранспортного управления Сергею Комарову. Его стаж работы в угольной отрасли – 36 лет. Коллектив экипажа, в котором он трудится, успешно выполняет и перевыполняет плановые показатели на протяжении многих лет. 

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден мастер по ремонту оборудования Андрей Чуркин. Он работает в угольной промышленности 37 лет, многие годы успешно возглавляет подразделение, которое обслуживает энергооборудование центральной обогатительной фабрики «Кузбасская».

Все награжденные являются опытными наставниками студентов и молодых работников, а также активными рационализаторами.

Общество
kuzbassnews.ru
09/10/2020
Общество
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Новости Кузбасса

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