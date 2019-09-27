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Работники «Южного Кузбасса» посадили деревья и очистили берег реки

Работники угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приняли участие во всероссийской акции «Живи, лес!», а также очистили берег реки Уса в рамках эко-марафона «Чистые берега Сибири».

Специалисты разреза «Томусинский» с учениками выпускного класса гимназии №24 Междуреченска высадили около корпуса начальной школы 15 саженцев кедра и пихты. Их коллеги с разреза «Красногорский» вместе с воспитанниками детского сада №58 «Аленушка» посадили 11 саженцев сирени, яблони и рябины.

Территорию детского сада №40 «Калинка» озеленили работники разреза «Ольжерасский», высадив с детьми 20 молоденьких березок и рябин. В ответ ребятишки подарили горнякам рисунки на тему акции «Живи, лес!», лучшие работы руководство предприятия отметит специальными подарками. Кроме того, сотрудники облагородили территорию административного здания разреза: здесь появились 40 деревьев хвойных пород и аллея из 20 рябин.

Также работники присоединились к экологическому марафону «Чистые берега Сибири», который проходил на территории Сибирского Федерального округа в рамках общероссийской акции «Вода России» с 11 по 18 сентября.

«Наши экологи и молодые специалисты внесли свой вклад в очистку берега реки Усы, мусор собирали раздельно. Мы всегда с энтузиазмом откликаемся на подобные акции, например, весной участвовали в экологическом квесте «Чистые игры», в прошлом году тоже выходили убирать берег. Это лишь одна из небольших частей большой экологической работы, которую проводит наша угольная компания. Такие акции позволяют поддерживать в чистоте и делать более удобным для жизни наш город», – говорит начальник экологического управления ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Чекалов.

Экология
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
27/09/2019
Экология
Междуреченск
Мыски
Новости Кузбасса

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