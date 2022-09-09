Работники «Южного Кузбасса» поступили в вузы

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») направила сотрудников на обучение в Кузбасский государственный технический университет. Соглашение по практико-ориентированной программе подписали 14 работников компании.

Предприятие реализует программу обучения для повышения уровня образования работников по ключевым востребованным профессиям. Теоретическое обучение и экзаменационные сессии проходят с отрывом от производства, но с сохранением выплаты средней заработной платы по основному месту работы.

Накануне нового учебного года будущие студенты встретились со специалистами управления по персоналу в учебном центре «Южного Кузбасса», разобрали организационные вопросы, получили информацию об основных моментах обучения. День знаний работники компании отметили уже в рядах учащихся Кузбасского государственного технического университета.

«Программа практико-ориентированного обучения работает в «Южном Кузбассе» четвертый год. В 2023-м компания поздравит первых выпускников этого направления. Сегодня в вузах учатся 68 работников компании, которые в своей работе успешно применяют новые знания», – говорит директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Бай.

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"